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Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
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Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

7:30  15 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Луганск (ЛНР), 15 июня. Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики 11 раз, тем самым вновь нарушив «режим тишины».

Как сообщает народная милиция республики, ВСУ при обстрелах использовали вооружение БМП и стрелковое оружие, СПГ, АГС и РПГ, минометы 82 и 120 мм, а также 122-мм артустановки.

Чаще всего за последние  24 часа обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Первомайск (3 раза), а также Обозное и  Лозовое (по 2 раза). Кроме того, огонь велся по Нижнему Лозовому, Фрунзе, Красному Лиману и Алмазному.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, пострадавших при обстрелах среди личного состава и мирного населения нет.
 

#всу #донбасс #лнр #луганск
Константин Терехов
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