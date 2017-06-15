Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 15 июня. Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики 11 раз, тем самым вновь нарушив «режим тишины».

Как сообщает народная милиция республики, ВСУ при обстрелах использовали вооружение БМП и стрелковое оружие, СПГ, АГС и РПГ, минометы 82 и 120 мм, а также 122-мм артустановки.

Чаще всего за последние 24 часа обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Первомайск (3 раза), а также Обозное и Лозовое (по 2 раза). Кроме того, огонь велся по Нижнему Лозовому, Фрунзе, Красному Лиману и Алмазному.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, пострадавших при обстрелах среди личного состава и мирного населения нет.

