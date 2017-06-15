Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае продолжает расти

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Чита, 15 июня. Общая площадь лесных пожаров в Забайкальском крае в течение минувших суток увеличилась с 3,7 тысяч гектар более чем в полтора раза: несмотря на усилия пожарных, которые сумели локализовать возгорания на площади около 600 гектар, общая площадь лесных пожаров в регионе достигла 6,4 тысяч гектаров.

Как сообщает министерство природных ресурсов Забайкальского края, в течение суток на территории края действовали 10 лесных пожаров. На борьбу с огненной стихией брошены все силы — МЧС, лесничества, авиалесохрана. Благодаря их усилиям в течение суток удалось потушить 14 лесных пожаров общей площадью в 0,7 тысяч гектаров.