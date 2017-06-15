Ковалев рассказал о подготовке к бою-реваншу с Уордом

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Лос-Анджелес (Калифорния, США), 15 июня. Ответный бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американским спортсменом Андре Уордом состоится в грядущую субботу, 17 июня, в Лас-Вегасе. 34-летний россиянин рассказал о подготовке к реваншу.

Отметим, что именно этот бой покажет, кто на самом деле заслуживал победу в первом поединке. Как отметил «Крушитель», после первого поединка с американцем он включил в тренировки существенные изменения.

«В прошлый раз я загнал себя во время подготовительного периода. В первой половине поединка с Андре я доминировал, но выдохся ко второй его части. Убежден, дело в том, что я перегружал себя физически во время подготовки к первому бою», — передает слова Ковалева газета «Известия».

Россиянин добавил, что в настоящее он время вернулся к стандартной системе подготовки и именно к тем физическим нагрузкам, которые применял раньше.