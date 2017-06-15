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Стрелявший в коллег житель Сан-Франциско жаловался на сверхурочную работу
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Стрелявший в коллег житель Сан-Франциско жаловался на сверхурочную работу

7:14  15 Июня 2017
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Стрелявший в коллег житель Сан-Франциско жаловался на сверхурочную работу

Вашингтон, 15 июня. Житель из Сан-Франциско, жертвами которого стали трое его коллег, жаловался на своего работодателя. Об этом СМИ рассказали представители профсоюза.

Джимми Лэм, устроивший стрельбу, а затем покончивший собой, был недоволен сверхурочным графиком и просил освободить его от дополнительных часов занятости. При этом, подчеркнул сотрудник профсоюза, Лэм не был злым.

Стрелявший в коллег житель Сан-Франциско жаловался на сверхурочную работу

Напомним, мужчина, работавший в компании UPS, открыл стрельбу в офисе и убил трех человек, после чего покончил с собой. Полиция Сан-Франциско не склонна связывать произошедшее с терроризмом.

Пока ведется расследование, специалисты выясняют мотивы, которыми руководствовался стрелок.

#лэм
Алексей Громов
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