Мосгорсуд продлил арест бывшего главы Коми

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Москва, 15 июня. Московский городской суд вынес решение оставить под стражей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, которого обвиняют в формировании преступного сообщества, мошенничестве и легализации полученных бандитскими способами денег. Об этом сегодня рассказал юрист экс-главы Коми Вячеслав Леонтьев.

По словам правозащитника, столичный суд продлил содержание под стражей сроком до 19 сентября.

По данным Следственного комитета России, в общей сложности по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми, включая его самого, проходит 16 человек.

Напомним, в предыдущий раз Московский городской суд продлевал срок пребывания под стражей Вячеслава Гайзера в начале весны 2017 года.