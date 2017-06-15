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Общество
Мосгорсуд продлил арест бывшего главы Коми
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Мосгорсуд продлил арест бывшего главы Коми

7:21  15 Июня 2017
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Мосгорсуд продлил арест бывшего главы Коми

Москва, 15 июня. Московский городской суд вынес решение оставить под стражей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, которого обвиняют в формировании преступного сообщества, мошенничестве и легализации полученных бандитскими способами денег. Об этом сегодня рассказал юрист экс-главы Коми Вячеслав Леонтьев. 

По словам правозащитника, столичный суд продлил содержание под стражей сроком до 19 сентября.

По данным Следственного комитета России, в общей сложности по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми, включая его самого, проходит 16 человек.

Напомним, в предыдущий раз Московский городской суд продлевал срок пребывания под стражей Вячеслава Гайзера в начале весны 2017 года. 

#москва #арест #коми #гайзер
Дана Балан
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