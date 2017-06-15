Российско-китайское ЭКСПО начало работу в Харбине

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Харбин, 15 июня. В Поднебесной приступило к работе пятидневное российско-китайское ЭКСПО.

Как сообщает URA.RU, участниками мероприятия стали порядка 13 тысяч предпринимателей из более чем 70 государств планеты, которые заняли выставочные площади в размере почти 90 тысяч квадратов.

Четвертое по счету российско-китайское ЭКСПО ставит целью расширение общей платформы сотрудничества в рамках «Нового шелкового пути» и Евразийского экономического союза.