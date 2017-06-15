Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Российско-китайское ЭКСПО начало работу в Харбине
Triangle Created with Sketch.

Российско-китайское ЭКСПО начало работу в Харбине

7:12  15 Июня 2017
146

Российско-китайское ЭКСПО начало работу в Харбине

Харбин, 15 июня. В Поднебесной приступило к работе пятидневное российско-китайское ЭКСПО.

Как сообщает URA.RU, участниками мероприятия стали порядка 13 тысяч предпринимателей из более чем 70 государств планеты, которые заняли выставочные площади в размере почти 90 тысяч квадратов.

Четвертое по счету российско-китайское ЭКСПО ставит целью расширение общей платформы сотрудничества в рамках «Нового шелкового пути» и Евразийского экономического союза.

#россия #китай #экспо
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть