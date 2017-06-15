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Президент Татарстана откроет линию сборки экскаваторов на Елабужском автозаводе
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Президент Татарстана откроет линию сборки экскаваторов на Елабужском автозаводе

7:20  15 Июня 2017
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Президент Татарстана откроет линию сборки экскаваторов на Елабужском автозаводе

Елабуга, 15 июня. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг примет участие в церемонии открытия новой линии конвейерной сборки экскаваторов-погрузчиков на Елабужском автомобильном заводе. Инвестиции в проект, выделенные из собственных и кредитных средств завода, составили 330 млн рублей.

Президент Татарстана откроет линию сборки экскаваторов на Елабужском автозаводе

Проектная мощность новой конвейерной линии составляет 500 экскаваторов-погрузчиков в год. Благодаря инвестициям удалось создать более сотни новых рабочих мест для жителей Татарстана.

Кроме президента Татарстана, в запуске производственной линии примут участие директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизирова, руководство АО «ПО ЕлАЗ» и представители компаний, являющихся клиентами завода и закупающих на нем дорожную технику.

Валентин Меликов
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