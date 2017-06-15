Порочный круг: сенат США проголосовал за расширение антироссийских санкций

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Большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

Напомним, что принятое Сенатом положение предполагает, что максимальный срок рыночного финансирования российских банков сократится с трех месяцев до двух недель, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Теперь законопроект должен перейти на рассмотрение палаты представителей Конгресса, если он будет утвержден, то его передадут на подпись Дональду Трампу.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, наиболее активно высказывающийся о поддержке антироссийских санкции и даже о расширении уже существующих мер уверен, что глава Белого дома не сможет не подписать этот законопроект. Но даже если этого не случится и Дональд Трамп не подпишет поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана, Конгресс наберет достаточное число голосов для преодоления вето главы государства.

За расширение антироссийских санкций американские сенаторы проголосовали на фоне громкого заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона о том, что американские союзники и партнеры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Штаты наладить отношения с Россией.

«Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», — отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Тиллерсон отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «самом низком уровне» и продолжают ухудшаться.

«Наша цель — стабилизировать отношения. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — добавил он.

Авторами законопроекта против оборонного и энергетического секторов экономик России стали сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин.

В Кремле в ответ пригрозили американским сенаторам новым «санкционным пике». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрй Песков подчеркнул, что это «не наш выбор».

В Совете Федерации России также отреагировали не решение американского Сената. Так, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что позиция Сената США по санкциям не адекватна ни ситуации в мире, ни в двусторонних отношениях.

«Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее «искомого» результата, диктует необходимость следующего, более жесткого, но от этого не более эффективного», — сказал он.

А первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что «нужно дождаться окончательного решения конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа».

«Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим», — подчеркнул он.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение Конгресса США, написал в своем Twitter, что это «убогая политика».

В конгрессе осознали, что своим "примером" США могут впечатлить разве что Порошенко. И решили сделать ставку на санкции. Убогая политика. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2017

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Павел Клачков отмечал, что в ближайшее время ожидать «потепления» в санкционном вопросе не стоит.

«Есть в США, и я бы даже заметил, в мире, силы, которые развязали экономическую борьбу против нашей страны и намерены ее продолжать. В ближайшее время ожидать потепления в этом вопросе не стоит. Но Россия уже приспособилась. У нас есть план действий на этот случай, причем, даже с учетом тех мер, которые только хотят предпринять США», — сказал он.

Эксперт также добавил, что в преддверии президентских выборов в России, возможно, будут введены еще какие-то ограничения.

«Так как политические противники нашей страны, возможно, посчитают, что власть в нашей стране будет ослаблена в этот момент. Наверное, к этому стоит снисходительно относится», — отметил он.

Напомним, что первые санкции США наложили на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине. В 2017 некоторые политики США высказывались за введение новых ограничительных мер в отношении России за «вмешательство» в американские выборы, расследованием которого занимаются сразу несколько комитетов и ведомств. При этом доказательств того, что Москва каким-то образом влияла на избирательный процесс, предоставлено не было.