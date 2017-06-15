Катар купит партию истребителей у США на фоне дипломатического кризиса

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Доха, 15 июня. Министерство обороны Катара распространило сообщения о скорой покупке у Соединенных Штатов боевых истребителей на сумму в 12 миллиардов долларов. Напомним, Катар стал центром ближневосточного дипломатического кризиса после того, как ряд арабских стран обвинил власти страны в финансировании терроризма.

Как сообщает Reuters, встреча между главой Пентагона генералом Джеймсом Мэттисом и представителями Катара пройдет на этой неделе, в ходе встречи предполагается подписание соглашения о покупке Катаром 36 американских истребителей F-15QA производства корпорации Boeing.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил в ходе «катаргейта» Доху «спонсором терроризма высокого уровня». На данный момент с Катаром разорвали или заморозили отношения 12 государств, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет — все эти страны обвиняют Катар в спонсировании терроризма.