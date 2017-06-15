Гастарбайтеры из КНДР пострадали при обрушении арки в Хабаровске

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Хабаровск, 15 июня. Прокуратура Хабаровска начала проверку по факту обрушения перекрытия строящегося дома, в результате чего трое рабочих из КНДР получили травмы.

Как передает «Газета.ru», гастарбайтеры во время происшествия упали с высоты четвертого этажа и получили повреждения разной степени тяжести, сейчас они находятся в больницах.

В надзорном ведомстве будет дана оценка законности нахождения иностранцев на стройке, а также будет проведена проверка соблюдения правил техники безопасности подрядной организацией.

