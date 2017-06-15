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Происшествия
Гастарбайтеры из КНДР пострадали при обрушении арки в Хабаровске
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Гастарбайтеры из КНДР пострадали при обрушении арки в Хабаровске

6:50  15 Июня 2017
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Гастарбайтеры из КНДР пострадали при обрушении арки в Хабаровске

Хабаровск, 15 июня. Прокуратура Хабаровска начала проверку по  факту обрушения перекрытия строящегося дома, в результате чего трое рабочих из КНДР получили травмы.

Как передает «Газета.ru», гастарбайтеры во время происшествия упали с высоты четвертого этажа и получили повреждения разной степени тяжести, сейчас они находятся в больницах.

В надзорном ведомстве будет дана оценка законности нахождения иностранцев на стройке, а также будет проведена проверка соблюдения правил техники безопасности подрядной организацией.
 

#россия #хабаровск
Константин Терехов
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