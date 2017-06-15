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Звезды Instagram раскроют своих спонсоров
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Звезды Instagram раскроют своих спонсоров

7:00  15 Июня 2017
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Звезды Instagram раскроют своих спонсоров

Сан-Франциско, 15 июня. Пресс-служба соцсети Instagram сообщила, что блогеры смогут указывать в постах спонсоров публикации.

Сообщается, что теперь в записях и историях пользователей социальной сети можно будет поставить отметку с аккаунтами компаний, которые заплатили им за размещение рекламы.

Отмечается, что доступ к статистике просмотров получат как автор поста, так и спонсор. В пресс-службе пояснили, что нововведение должно «укрепить атмосферу доверия» в соцсети, пишет Лента.ру.

Ранее Газета.ру сообщала, что приложение Instagram добавило два новых типа Stories.

Ирина Новикова
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