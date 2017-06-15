Звезды Instagram раскроют своих спонсоров
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Сан-Франциско, 15 июня. Пресс-служба соцсети Instagram сообщила, что блогеры смогут указывать в постах спонсоров публикации.
Сообщается, что теперь в записях и историях пользователей социальной сети можно будет поставить отметку с аккаунтами компаний, которые заплатили им за размещение рекламы.
Отмечается, что доступ к статистике просмотров получат как автор поста, так и спонсор. В пресс-службе пояснили, что нововведение должно «укрепить атмосферу доверия» в соцсети, пишет Лента.ру.
Ранее Газета.ру сообщала, что приложение Instagram добавило два новых типа Stories.
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