Звезды Instagram раскроют своих спонсоров

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Сан-Франциско, 15 июня. Пресс-служба соцсети Instagram сообщила, что блогеры смогут указывать в постах спонсоров публикации.

Сообщается, что теперь в записях и историях пользователей социальной сети можно будет поставить отметку с аккаунтами компаний, которые заплатили им за размещение рекламы.

Отмечается, что доступ к статистике просмотров получат как автор поста, так и спонсор. В пресс-службе пояснили, что нововведение должно «укрепить атмосферу доверия» в соцсети, пишет Лента.ру.

Ранее Газета.ру сообщала, что приложение Instagram добавило два новых типа Stories.