Китайские ученые засадят Луну картофелем и заселят гусеницами

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Пекин, 15 июня. Китайские ученые планируют в ходе реализации лунной миссии аппарата «Чанъэ-4» отправить на Луну миниатюрную экосистему, чтобы оценить воздействие лунных условий на земные организмы. На Луну в специальном контейнере отправятся ростки картофеля и личинки тутового шелкопряда.

Габариты системы, разработанной исследовательской группой во главе с профессором Че Гэнсинем, невелики, и в нее могут поместиться только крошечные живые существа. В рамках проекта будет проведено более 250 экспериментов, в разработке программы которых принимали участие сотрудники 28 китайских университетов. В случае, если эксперименты будут признаны проведенными удачно, это откроет новые перспективы для создания постоянной лунной колонии.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», китайская автоматическая станция «Чанъэ-4» стартует в 2018 году, а целью ее является мягкая посадка на обратной стороне Луны.