Пропавшую трехлетнюю девочку ищут более 100 человек в ЕАО

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Биробиджан, 15 июня. Более 100 человек ищут трехлетнюю девочку из села Соцгородок в Еврейской автономной области, пропавшую вечером 13 июня. Спасателям помогают кинологи, следователи и беспилотники.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, накануне в дежурную часть поступило сообщение о пропаже трехлетней девочки, которая 13 июня ушла из дома в поселке Соцгородок и до сих пор не вернулась.

В поисковые отряды вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН и участковые.

Как сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС РФ, в поисках девочки на данный момент участвуют около ста человек.

«Поиски не прерывались даже в темное время суток. Сегодня к поискам подключились кинологические группы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

На рассвете к поискам подключили беспилотник. Родителям девочки оказывают помощь психологи.

Предположение о том, что девочка могла утонуть, не подтвердилось. Водолазы уже обследовали колодца и донья ближайших водоемов.