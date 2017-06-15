Слуцкий обратился к фанатам Hull City по-английски

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Кингстон-апон-Халл (Великобритания), 15 июня. Экс-наставник сборной России по футболу, новый главный тренер английского Hull City Леонид Слуцкий обратился к фанатам своих новых подопечных на их родном языке.

«Я счастлив, что нахожусь здесь, надеюсь, что вы будете активно нас поддерживать, и мы проведем отличный сезон. Уверен, что вместе мы достигнем нашей цели», — говорится в опубликованном видеообращении в акаунте ФК в Twitter.

Напомним, что контракт российского футбольного специалиста с клубом рассчитан на два года. Ранее Леонид Слуцкий заявил, что намерен вернуть Hull City в английскую премьер-лигу.