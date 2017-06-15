Военная операция в Сирии и кризис на Украине: американцам показали «другую сторону Путина»

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В разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин рассказал, что до 2020 года Россия снизит расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП.

Он добавил, что «есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много».

Отметим, что в нынешнем году расходы на оборону стали основной статьей экономии бюджета. Но наша страна постепенно должна вернуться к указанным цифрам, заверил глава государства.

Интервью с российским президентом Владимиром Путины Оливер Стоун записывал с июля 2015 года по февраль 2017. Сегодня американский телеканал Showtime, показал третью часть фильма о главе РФ.

Во время беседы Владимир Путин напомнил голливудскому режиссеру, что трагедия в Ираке и Ливии началась из-за силового смещения действующих режимов и ликвидации руководителей.

«Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло в Сирии, иначе весь регион погрузится в хаос. Позиции радикальных организаций, которые сейчас очень сильны, укрепятся еще больше», — отметил глава РФ.

Путин подчеркнул, что радикалы, получающие постоянный доход от продажи нефти, предметов искусства, а также получающие помощь из-за границы, преследуют цель — создать халифат от южной Европы от Средней Азии, и это является самой главным поводом для беспокойства.

Российский лидер также указал на то, что еще очень большая территория находится под контролем ИГИЛ*, но значительные земли уже удалось освободить.

Авиация РФ в отдельные периоды операции в Сирии наносила по террористам от 70 до 120 ударов против двух-пяти у коалиции во главе с США.

Владимир Путин считает, что для разрешения кризиса в Сирии России потребуется поддержка США, Саудовской Аравии, Иордании, Египта. Он подчеркнул, что наша страна заинтересована не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога, в том, чтобы сохранить территориальную целостность страны.

«Это очень сложно. Нам не просто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха», — сказал российский лидер.

В беседе с американским режиссером Владимир Путин отметил, что в настоящее время происходит укрепление американского влияния в Европе, в том числе, за счет западных стран, находящихся в парадигме противостояния СССР, что перекладывается на сегодняшнюю Россию, но это скоро закончится.

«С помощью кризиса на Украине смогли возбудить отношение к России как к агрессору. Но скоро станет понятно, что никакой угрозы от России не исходит — ни Прибалтике, ни другим странам Европы» — сказал он.

По словам президента России, когда НАТО приходит в какую-либо страну, то политическое руководство и население не могут влиять на принимаемое им решение о постановке очень чувствительных систем вооружения, в том числе, ПРО.

Во время интервью глава РФ затронул и вопрос Украины. Путин рассказал, что осенью-зимой 2013–2014 года в этой стране произошел силовой захват власти, ведь в кортеж Януковича стреляли.

«Через день Янукович с нашей помощью перебрался в Крым и там находился неделю, полагая, что есть шанс, что люди, которые поставили свои подписи под соглашением, урегулируют», — вспомнил глава РФ.

Однако вскоре стало очевидно, что как только Янукович попадет на родину, его просто убьют.

При этом президент России отметил, что, в частности США, просили его повлиять на бывшего украинского президента Виктора Януковича, чтобы тот не применял оружие против демонстрантов в 2014 году в обмен на освобождение оппозицией административных зданий.

Нам было четко сказано: «мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных силы. А мы обещаем, что мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания».

«Конечно, можно все извращать, используя СМИ, но наблюдателю объективному понятно, что произошло — произошел госпереворот», — отметил президент России.

Американские зрители, посмотревшие третью часть фильма, показывающего точку зрения российского лидера на основные события, происходившие в мире, отмечают, что удивлены тем, что Владимир Путин «умный и харизматичный».

I'm catching a bit of Oliver Stone's 'The Putin Interviews' this evening. Putin is smart and incredibly charismatic. Polarizing — Rodman Smoothbore (@JAM_SAMMICH) June 15, 2017

«Большое спасибо за то, что показали другую сторону Путина, отличную от того, что пропагандируют СММ. Очень познавательно!», — пишут они в Twitter.

Part 3 of #ThePutinInterviews airs tonight at 9pm on @Showtime. Catch up on parts 1 and two now: https://t.co/lF77OIYlPd pic.twitter.com/qxGu8i2t6Y — Oliver Stone (@TheOliverStone) June 14, 2017

И добавляют, что «на этот вопрос определенно должен был быть пролит свет».

* Организация запрещена на территории РФ.