Продление западных санкций не пугает россиян

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Москва, 15 июня. Результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центром», показали, что большинство россиян не боятся продления санкций, введенных Западом.

Сообщается, что 70% опрошенных считают, что России следует продолжать взятый политический курс, невзирая на санкции. Еще 19% считают, что нужно «искать компромисс, идти на уступки».

Стоит отметить, что уверенность в том, что Запад продлит антироссийские санкции выразили 57% россиян, а 20% уверены, что их отменят. Еще 22% респондентов дать ответ на этот вопрос затруднились, говорится в материале газеты «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что американский сенат одобрил законопроект, предусматривающий расширение антироссийских санкций.