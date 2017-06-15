Сирия новости 15 июня 07.00: в Алеппо погибли 20 мирных жителей, боевики ИГ рвутся занять нефтяные колодцы под Пальмирой
Сирия, 15 июня. В результате боев, вспыхнувших после внутреннего конфликта протурецких боевиков в Аль-Бабе, погибли 20 мирных жителей, террористы «Исламского государства»* пытаются занять нефтяные колодцы под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: в Хомсе проправительственные войска и «Хезболла» установили несколько укреплений вдоль сирийско-иракской границы, под Пальмирой прошли бои с боевиками ИГ* у заповедника Талила и месторождения Арак.
«Исламское государство»: в Дамаске произошли столкновения с членами «Джейш аль-Ислам»*****, боевики ИГ потеряли территории под Пальмирой. Атака террористов «Исламского государства» в Ракке провалилась. Террористы ИГ атаковали деревни на границе Ракки и Дейр эз-Зора.
Провинция Дамаск
Ожесточенные бои вспыхнули между «Джейш аль-Ислам» и террористами «Исламского государства» в районе Аль-Зайн на юге Дамаска, сообщает портал Аlmasdarnews.
Провинция Алеппо
SDF**** отправили подкрепление через контролируемые армией правительства Сирии территории из округа Африн к северу от Алеппо к Ракке для боев с террористами «Исламского государства».
В результате боев, вспыхнувших после внутреннего конфликта протурецких боевиков в Аль-Бабе, погибли 20 мирных жителей и 30 террористов.
Столкновения между войсками SDF и протурецкими боевиками идут в деревнях к югу от Джараблуса.
В районе деревни Басафан в округе Африн к северу от Алеппо происходят столкновения между войсками SDF и протурецкими боевиками. Ранее боевики обстреляли эти езидские деревни из артиллерии.
Jihadists shelled Basufan and Başemra, Êzidî villages in Afrin Canton earlier today.— Anita Garibaldi (@Anit_Garibaldi) June 14, 2017
Источники утверждают, что YPG перекрыли линии обороны ССА** в Азазе, убив командующего и двух снайперов, ССА отступает к турецкой границе.
Провинция Хомс
Проправительственные войска отбили у террористов «Исламского государства» заповедник Талила, населенный пункт и месторождение Арак и станцию Т3 к востоку от Пальмиры.
Сирийская армия и войска «Хезболлы» установили несколько укрепленных позиций вдоль сирийско-иракской границы в районе деревни Аль-Буда на юго-востоке провинции Хомс.
Большой конвой группировки иракских PMU «Харакат аль-Нуджаба» прибыл на сирийско-иракскую границу, чтобы начать новое наступление на Абу Камаль, передает Аlmasdarnews.
Провинция Дейр эз-Зор
ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям террористов «Исламского государства» в окрестностях мечети Аль-Шухада в районах Аль-Уммаль, Аль-Хамидия, Панорама и близ кладбища города Дейр эз-Зор.
Провинция Даръа
Опубликовано видео, на котором показан вертолет Ка-28 ВВС Сирии, сбрасывающий бомбы на позиции боевиков в городе Даръа.
Провинция Идлиб
Два офицера ССА похищены боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.
Commander of 21st Division’s Artillery Battalion, Ahmed al-Mousa, also kidnapped by #HTS in #Idlib last night.— Charles Lister (@Charles_Lister) June 14, 2017
x2 FSA figures in a night. pic.twitter.com/aXELudgtBh
Провинция Ракка
Атака террористов «Исламского государства» на позиции армии правительства Сирии провалилась. Боевики потеряли месторождения Аль-Таура и Сфая в западной части провинции. Убиты десятки террористов, сообщает Аlmasdarnews.
SDF нанесли более 400 артиллерийских ударов по позициям террористов «Исламского государства» в Ракке за вчерашний вечер. Погибли по меньшей мере четыре человека из одной семьи, многие получили ранения. Также множество людей пострадали от бомбардировок ВВС коалиции.
SDF в ходе боев с террористами «Исламского государства» в Ракке захватили большое количество оружия турецкого производства.
ВВС коалиции нанесли удар по группе людей, пытавшихся покинуть восточную часть Ракки.
A raid of anti-#Daesh @coalition targeted a group of civilians were trying to escape to #SDF locations in the eastern side of #Raqqa.#R24— Raqqa24 (@24Raqqa) June 14, 2017
Террористы ИГ атаковали деревни Абу-Хашаб и Аль-Азман на границе Ракки и Дейр эз-Зора.
SDF обнаружили тоннель террористов «Исламского государства» к востоку от Ракки.
SDF после боев с террористами «Исламского государства» взяли под контроль Хаура Жраят, Аль Акави, Джубб аль-Гул и Джубб аль-Джахлан к югу Табки. В боях в этом регионе террористы «Исламского государства» отбили атаку курдов у деревни Аъдад, убив 11 бойцов SDF.
Беспилотник ИГ сбросил бомбу на бульдозер SDF в Ракке. Другие беспилотники также наносят удары по военным США и SDF в Ракке, сообщает Washingtonpost.
Террористы «Исламского государства» выпустили кадры, на которых показан захваченный в Ракке командир SDF из военного совета Дейр-Эз-Зора.
Провинция Хасака
Сирийское правительство поручило Навафу аль-Баширу сформировать племенное ополчение из арабских племен в Аль-Камышлы и его окрестностях.
Ирак
Беспилотники ИГ сбрасывают бомбы на позиции солдат PMU на границе Ирака и Сирии.
Террористы «Исламского государства» атаковали ВС Ирака в районе Мосула Ас-Шифа, убив по крайней мере четырех солдат, включая полковника, ранив многих других и захватив их позиции.
Террористы ИГ атаковали ВС Ирака в их штабе в районе Ад-Диндан, убив множество солдат, уничтожив 12 транспортных средств и захватив их позиции, оружие и боеприпасы.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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