Российские банки смогут продать инвесторам кредиты малого бизнеса

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Москва, 15 июня. «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) и Корпорация МСП разрабатывают стандарты кредитования малого и среднего бизнеса для региональных банков для дальнейшего выпуска облигаций под эти кредиты, сообщил глава МСП Банка Дмитрий Голованов.

Зачастую региональные банки опасаются выдавать кредиты малому бизнесу, считая слишком высоким риск невозврата. Для решения этой проблемы разрабатывается механизм выпуска облигаций под обеспечение этих кредитов (секьюритизация). Ожидается, что это позволит банкам вернуть средства, выданные бизнесу, и снова направить их на кредитование предпринимателей.

Для секьюритизации банки должны будут кредитовать бизнес по единым стандартам. Как сообщают «Известия», их сейчас разрабатывает центр компетенций на базе МСП Банка и Корпорации МСП с участием представителей ЦБ, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и ведущих российских банков.