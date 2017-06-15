Аэропорт Дубая сократит очереди за счет уникальной системы распознавания лиц

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Дубай, 15 июня. Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports заявил, что в текущем году протестирует инновационную систему на паспортном контроле, которая позволит моментально распознавать лица прибывающих пассажиров.

Как сообщает Arabian Business, дубайский аэропорт является одной из самых загруженных воздушных гаваней мира. Совместно с британским стартапом ObjectTech Дубай планирует протестировать «биометрические тоннели», которые будут сканировать лица пассажиров при их прохождении за получением багажа.

По мнению оператора, это сможет значительно сократить очереди на паспортном контроле за счет того, что прибывающие в терминал смогут отправляться напрямую получать багаж, минуя паспортный контроль. Сканирование лиц будет выполняться при помощи технологии LIDAR, которую сегодня используют беспилотные автомобили Google.