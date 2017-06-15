Злоумышленники во Франции разлили 200 тыс. литров вина

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Монпелье, 15 июня. Неизвестные злоумышленники вломились в хранилище вина Vellas неподалеку от французского города Монпелье в департаменте Эро коммуны и вылили около 200 тысяч литров вина.

Сообщается, что около десяти человек проникли в винохранилище и опустошили 17 резервуаров с напитком.

По предварительной информации, случившееся могло стать протестной акцией против экспорта иностранных, особенно испанских вин, конкурирующих с производимым в Лангедоке вином.

Ранее Газета.ру сообщила, что текст на этикетке бутылки вина может повлиять на эмоции покупателя, его восприятие вкуса, желание приобрести вино и заставить заплатить больше.