Стало известно, когда состоится бой Мэйуэзера и Макгрегора

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Лас-Вегас, 15 июня. Бой между боксером Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом MMA Коннором Макгрегором запланирован на 26 августа 2017 года.

Как пишет «Газета.ru», информация об этом поступила, что называется, из первых рук – боксер написал об этом у себя в Instagram, опубликовал тизер предстоящего поединка, который пройдет, к слову, по боксерским правилам.

Добавим, что Флойд Мейвезер-младший провел в карьере 49 поединков, и ни разу не знал горечи поражений. Коннор Макгрегор провел 21 бой в карьере, проиграв в последних трех поединках.