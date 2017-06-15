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Российские суды получили новый уникальный комплекс экспертизы
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Российские суды получили новый уникальный комплекс экспертизы

5:59  15 Июня 2017
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Российские суды получили новый уникальный комплекс экспертизы

Москва, 15 июня. Лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ получили первую отечественную программу, которая поможет в детальном системном анализе фото- и видеоматериалов. В программе используется ряд технологий, не имеющих аналогов в мире.

Программное обеспечение «ВОКОРД Видеоэксперт» возникло как проект импортозамещения. Ранее все судебные экспертизы проходили в основном с использованием более дорогостоящего итальянского оборудования. Российская разработка полностью автоматическая, что уменьшает время проведения экспертизы не в ущерб качеству.

Как сообщил «Известиям» гендиректор агентства судебных экспертиз Василий Рудяк, программа позволят распознавать лица с видеокамер наблюдения, что не могли иностранные аналоги.

Для этого используется ряд запатентованных технологий, не имеющих аналогов в мире. Они обеспечивают распознавание и улучшение визуальных характеристик цифровых документов в различных форматах. Также комплекс позволяет в автоматическом режиме выявлять факты монтажа и подделок.

#импортозамещение
Олеся Волкова
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