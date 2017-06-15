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Происшествия
Омские охранники сожгли заживо беременную собаку
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Омские охранники сожгли заживо беременную собаку

5:59  15 Июня 2017
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Омские охранники сожгли заживо беременную собаку

Омск, 15 июня. Зоозащитница из Омска сообщила, что местные жители заживо сожгли беременную домашнюю собаку.

Согласно имеющейся информации, охранники лодочной станции «Дельфин» заживо сожгли беременную собаку, на которую был надет ошейник.

По словам женщины, охранники постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения и ради развлечения истязают и отстреливают животных.

Омские охранники сожгли заживо беременную собаку

Активистка опубликовала фотографии случившегося в социальных сетях и призвала предотвратить издевательства над животными.

Ранее Газета.ру сообщала, что водитель автомобиля в Нижнем Новгороде выстрелил по собакам прямо из окна машины.

Ирина Новикова
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