Банки РФ направят до 15% от чистой прибыли на информационную безопасность

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Москва, 15 июня. Согласно новому ГОСТу, разработанному в недрах ЦБ, банкам России придется направлять до 15% чистой прибыли на обеспечение информационной безопасности.

Как пишут «Известия», новые нормативы, а чтобы им соответствовать, потребуется внедрение более 400 мер информбезопасности, вступят в силу в Российской Федерации в 2019 году.

К слову, более половины российских банков из 600 действующих начали постепенное внедрение нового ГОСТ.