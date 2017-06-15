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Россия
Банки РФ направят до 15% от чистой прибыли на информационную безопасность
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Банки РФ направят до 15% от чистой прибыли на информационную безопасность

5:49  15 Июня 2017
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Банки РФ направят до 15% от чистой прибыли на информационную безопасность

Москва, 15 июня. Согласно новому ГОСТу, разработанному в недрах ЦБ, банкам России придется направлять до 15% чистой прибыли на обеспечение информационной безопасности.

Как пишут «Известия», новые нормативы, а чтобы им соответствовать, потребуется внедрение более 400 мер информбезопасности, вступят в силу в Российской Федерации в 2019 году.

К слову, более половины российских банков из 600 действующих начали  постепенное внедрение нового ГОСТ.

#россия
Константин Терехов
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