Размер среднего платежа за ЖКУ сократился в РФ на 10%

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Москва, 15 июня. Размер среднего платежа за ЖКУ сократился в 2016 году и составил 805 рублей в расчете на человека против 915 рублей в 2015-м. Таковы данные РАНХиГС относительно наиболее бедных 10% российских семей. Наиболее зажиточные же, напротив, за два года увеличили свои траты на коммуналку почти на 20%.

Согласно данным, которые приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном РАНХиГС, в 2016 году расходы на ЖКХ снизили 10% домохозяйств с наиболее низким уровнем дохода.

С другой стороны, 10% наиболее состоятельных семей платили порядка 6 тыс. рублей за человека, а в 2015 году расходы были на уровне 5,1 тыс. рублей.

В Минстрое заявили, что по банковской статистике средний чек за жилищно-коммунальные услуги снизился по итогам 2016 года в среднем на 10%, сообщают «Известия».

По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, этому способствовал ряд факторов: введение в 2014 году ограничения роста совокупного платежа за «коммуналку» и лицензирования управляющих компаний, а также установка счетчиков и более рациональное потребление.

РАНХиГС также в качестве возможной причины снижения платежей указывает сокращение доходов.