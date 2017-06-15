Ученые нашли способ получить настоящий загар без помощи солнца

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Нью-Йорк, 15 июня. Исследователи из США использовали белковую молекулу SIK — соль-индуцибельную киназу — для того, чтобы создать средство, вызывающее естественный загар кожного покрова без воздействия солнечного света. Впрочем, ученые из Гарвардского университета работали не над новым кремом для загара — целью работы исследователей, опубликованной в журнале Cell, было создание средства для защиты человека от рака кожи для блондинов и рыжих.

Исследования на биологических образцах в пробирке и живых мышах подтвердило эффективность созданного препарата — мыши без всякого воздействия солнца покрывались загаром за счет задействования рецепторов, дающих команду на выработку кожного пигмента меланина, после чего загар без какого-либо вреда сходил в течение примерно недели.

Как отмечают ученые, люди со светлыми типами кожи страдают от слабой выработки меланина, который не может прикрыть клетки кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. Новый «крем для загара» в будущем, возможно, позволит решить эту проблему и создавать для рыжих и людей со скандинавским типом кожи «меланиновый щит», защищающий от Солнца.