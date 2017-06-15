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Ученые нашли способ получить настоящий загар без помощи солнца
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Ученые нашли способ получить настоящий загар без помощи солнца

6:03  15 Июня 2017
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Ученые нашли способ получить настоящий загар без помощи солнца

Нью-Йорк, 15 июня. Исследователи из США использовали белковую молекулу SIK — соль-индуцибельную киназу — для того, чтобы создать средство, вызывающее естественный загар кожного покрова без воздействия солнечного света. Впрочем, ученые из Гарвардского университета работали не над новым кремом для загара — целью работы исследователей, опубликованной в журнале Cell, было создание средства для защиты человека от рака кожи для блондинов и рыжих.

Исследования на биологических образцах в пробирке и живых мышах подтвердило эффективность созданного препарата — мыши без всякого воздействия солнца покрывались загаром за счет задействования рецепторов, дающих команду на выработку кожного пигмента меланина, после чего загар без какого-либо вреда сходил в течение примерно недели.

Ученые нашли способ получить настоящий загар без помощи солнца

Как отмечают ученые, люди со светлыми типами кожи страдают от слабой выработки меланина, который не может прикрыть клетки кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. Новый «крем для загара» в будущем, возможно, позволит решить эту проблему и создавать для рыжих и людей со скандинавским типом кожи «меланиновый щит», защищающий от Солнца.

Валентин Меликов
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