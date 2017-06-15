Опыт США будет изучен при подготовке текста присяги гражданина России

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Москва, 15 июня. Опыт иностранных государств, в том числе и США, будет изучен во время подготовки текста присяги при получении гражданства России.

Как сообщают «Известия», о планах работы поделился с изданием глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который отметил, что присяги других государств будут посмотрены «просто для примера».

Также на заседании рабочей группы депутаты планируют обсудить конкретные детали проведения церемонии присяги, а также обсудят фразы, которые должны быть включены в речь новоиспеченных граждан России.

В частности, парламентарии хотят включить в присягу слова о «добровольном приобретении российского гражданства», а также об обязанности соблюдать Конституцию, права граждан и уважать историю и культуру страны.