Спецпрокурор проверит, не вмешивался ли Трамп в расследование дела Флинна

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Вашингтон, 15 июня. Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер намерен выяснить, пытался ли президент США Дональд Трамп повлиять на ход расследования ФБР в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Мюллер собирается допросить директора национальной разведки Дэна Коутса и директора Агентства национальной безопасности США Майк Роджерса. По мнению спецпрокурора, Трамп мог обратиться к ним за поддержкой, чтобы побудить ФБР свернуть расследование в отношении Флинна.

Коутс в четверг должен выступить на закрытом заседании сенатского комитета по разведке.

Ранее американские СМИ сообщали, что якобы Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли та вмешаться в дело Флинна. Президент США подобные предположения категорически отверг.