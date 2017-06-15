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Пентагон: Катер ВМС Ирана направил лазерный луч на американский вертолет
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Пентагон: Катер ВМС Ирана направил лазерный луч на американский вертолет

5:36  15 Июня 2017
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Пентагон: Катер ВМС Ирана направил лазерный луч на американский вертолет

Вашингтон, 15 июня. Официальный представитель Пентагона Уильям Урбан сообщил, что моряки иранского ракетного катера направили лазерный луч на американский военный вертолет, сопровождавший корабли США.

Сообщается, что инцидент произошел 13 июня во время прохождения американскими судами Ормузского пролива.

Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что поведение иранских моряков было «небезопасным и непрофессиональным».

Он пояснил, что использование лазера в ночное время может ослепить пилотов, работающих в очках ночного видения.

Ирина Новикова
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