Трамп навестил конгрессмена, раненного в стрельбе под Вашингтоном

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Вашингтон, 15 июня. Президент США навестил в больнице конгрессмена Стива Скализа, который получил ранения в стрельбе в Виргинии.

Как пишет «Газета.ru», Дональд Трамп посетил политика вместе с супругой Меланьей, в больницу они принесли два букета белых цветов. Как позже напишет в Twitter президент США, «конгрессмен замечательный человек, он находится в тяжелом состоянии, но борется».

Добавим, что Стив Скализ получил пулевое ранение в левое бедро. После обследования медиков стало понятно, что «пуля прошла сквозь таз, раздробила кости, задела внутренние органы и стала причиной сильного кровотечения».

Напомним, что в Виргинии мужчина открыл стрельбу по группе конгрессменов и их помощников во время игры в гольф. Нападавший был ранен, а позже скончался в больнице.