Донбасс: гуманитарная колонна МЧС РФ выдвинулась в ДНР и ЛНР

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Москва, 15 июня. МЧС России направило в четверг утром в Донбасс 66-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобили спасательного ведомства везут более 500 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы и медикаменты.

На границе фуры разделятся: первая часть поедет на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур.

В МЧС РФ подчеркнули, что автомобили колонны ведут опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. В состав команды также вошли медики и техперсонал.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время МЧС РФ успешно доставило более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.