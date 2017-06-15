Тревога объявлена на авиабазе в Калифорнии

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Сан-Франциско, 15 июня. Руководство авиационной базы ВВС США в штате Калифорния объявило тревогу.

Сообщается, что тревога объявлена на авиабазе Travis из-за произошедшего нарушения безопасности.

Отмечается, что жителей окрестных населенных пунктов попросили не приближаться к территории базы.

«На авиабазе Travis произошел инцидент, связанный с безопасностью… Просим людей не приближаться к базе, чтобы обеспечить возможность принять необходимые меры», — сообщили на авиабазе.

Подробности случившегося не приводятся, говорится в материале Газеты.ру.