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Политика
Япония провела учения по защите от ракетной атаки КНДР
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Япония провела учения по защите от ракетной атаки КНДР

6:31  15 Июня 2017
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Япония провела учения по защите от ракетной атаки КНДР

Токио, 15 июня. В Японии прошли первые в планируемой серии учений по обороне от вероятной ракетной атаки со стороны Северной Кореи. В ходе учений отрабатывали экстренные действия по развертыванию противоракетных комплексов Patriot.

Учения по развертыванию мобильного противоракетного комплекса проходили в японской префектуре Айти, на базе японских сил самообороны «Комаки». Противоракетный комплекс Patriot в ходе учений был завезен на базу «Комаки», для ракет был подготовлен пусковой стол, а ракеты направлены в небо. В общей сложности развертывание комплекса ПРО заняло около часа.

Япония провела учения по защите от ракетной атаки КНДР

Напомним, продолжающиеся ракетные испытания КНДР сильно обеспокоили руководство Японии и вызвали панику среди населения, тем более что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Японию, как союзника США, одной из основных целей для северокорейских баллистических ракет.

Валентин Меликов
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