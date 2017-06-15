Путин отметил важность линии связи между РФ и США для взаимодействия в Сирии

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин отметил важность налаженной линии связи между Россией и Соединенными Штатами в свете сирийского конфликта.

Российский глава подчеркнул, что с целью эффективного взаимодействия и предотвращения возможных инцидентов на территории Сирии РФ и США необходимо наладить связь между военными ведомствами.

Данное заявление было сделано им в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показываемом с 12 июня на одном из телеканалов в США.