Путин: Антитеррористический пакет, принятый в РФ, соответствует зарубежным аналогам

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пакет антитеррористических законов, принятый в России, соответствует зарубежным аналогам.

Он напомнил, что принятый закон говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом и связью.

Путин подчеркнул, что личные данные могут быть получены спецслужбами или правоохранительными органами только по решению суда, отметив, что аналогичные законы приняты в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и других странах.

«Это я считаю обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом», — подчеркнул российский лидер в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья серия которого была показана на американском телевидении.