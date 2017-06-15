Путин: Антитеррористический пакет, принятый в РФ, соответствует зарубежным аналогам
Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пакет антитеррористических законов, принятый в России, соответствует зарубежным аналогам.
Он напомнил, что принятый закон говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом и связью.
Путин подчеркнул, что личные данные могут быть получены спецслужбами или правоохранительными органами только по решению суда, отметив, что аналогичные законы приняты в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и других странах.
«Это я считаю обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом», — подчеркнул российский лидер в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья серия которого была показана на американском телевидении.