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Украина
Путин назвал сближение Украины и НАТО угрозой для РФ
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Путин назвал сближение Украины и НАТО угрозой для РФ

4:40  15 Июня 2017  /обновлено: 5:05  15 Июня 2017
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Путин называл сближение Украины и НАТО угрозой для РФ

Москва, 15 июня. Решение украинских властей принять курс на максимальное сближение с Украиной не устраивает Россию и воспринимается в Москве как непосредственная угроза российским интересам. Об этом президент Путин заявил в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.

«Угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения, — напомнил Путин. — В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны».

Путин называл сближение Украины и НАТО угрозой для РФ

#путин
Валентин Меликов
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