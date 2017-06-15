Путин назвал сближение Украины и НАТО угрозой для РФ

Москва, 15 июня. Решение украинских властей принять курс на максимальное сближение с Украиной не устраивает Россию и воспринимается в Москве как непосредственная угроза российским интересам. Об этом президент Путин заявил в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.

«Угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения, — напомнил Путин. — В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны».