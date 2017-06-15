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Россия
Путин провел экскурсию по своим кабинетам для интервью с Оливером Стоуном
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Путин провел экскурсию по своим кабинетам для интервью с Оливером Стоуном

4:36  15 Июня 2017  /обновлено: 5:08  15 Июня 2017
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Путин провел экскурсию по своим кабинетам для интервью с Оливером Стоуном

Москва, 15 июня. В очередной части документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна российский президент Владимир Путин показал съемочной группе свои два рабочих и представительский кабинет в Кремле.

Путин, кроме того, показал, какие в его кабинетах расположены средства связи для контактов с Национальным центром управления обороной РФ и центральным аппаратом Минобороны РФ.

В ходе интервью президент воспользовался имеющимися у него средствами связи, для того, чтобы показать, как он получает рапорта из центров управления силами спасателей МЧС РФ и Вооруженными силами РФ в Сирии.

#путин
Валентин Меликов
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