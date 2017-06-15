Путин назвал источник силы террористов на Ближнем Востоке

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Москва, 15 июня. В настоящее время действующие на Ближнем Востоке исламские террористические группировки сильны, поскольку контролируют значительное количество добываемой там нефти, и находятся страны, которые готовы нефть у них купить. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе беседы с американским режиссером Оливером Стоуном.