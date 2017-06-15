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Новости Сирии
Путин назвал источник силы террористов на Ближнем Востоке
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Путин назвал источник силы террористов на Ближнем Востоке

4:31  15 Июня 2017  /обновлено: 5:01  15 Июня 2017
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Путин назвал источник силы террористов на Ближнем Востоке

Москва, 15 июня. В настоящее время действующие на Ближнем Востоке исламские террористические группировки сильны, поскольку контролируют значительное количество добываемой там нефти, и находятся страны, которые готовы нефть у них купить. Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе беседы с американским режиссером Оливером Стоуном.

«Они уже сегодня сильны, потому что контролируют значительное количество добываемой нефти. Террористы. Наряду с продажей музейных ценностей, артефактов, предметов искусства, помощью из-за границы они стали очень сильными, и мы не можем допустить их дальнейшего усиления», — заявил Путин, отметив, что Россия намерена не допустить создания планируемого исламистами «халифата» от Европы до Средней Азии.

Путин назвал источник силы террористов на Ближнем Востоке

#путин
Валентин Меликов
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