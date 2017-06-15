Путин: Рано или поздно на Украину придут неожиданные решения кризиса
В Избранное
Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что украинский кризис будет решен методами, которые в настоящее время не являются ожидаемыми.
В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, демонстрируемом на телеканале Showtime, российский глава отметил, что рано или поздно на Украину придут неожиданные на сегодняшний день решения.
Комментируя происходящее в соседней стране, Путин подчеркнул, что надежда на положительные изменения существует всегда.
«Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать», — добавил президент.
Комментарии