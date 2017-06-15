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Политика
Путин провел параллель между переворотом на Украине и США
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Путин провел параллель между переворотом на Украине и США

4:39  15 Июня 2017
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Путин провел параллель между переворотом на Украине и США

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с переворотом на Украине.

В интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья серия которого демонстрируется на американском телеканале Showtime, российский лидер задался вопросом, как можно было назвать ситуацию, если бы в Соединенных Штатах протестующие захватили Белый дом.

«Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось?», — сказал президент.

Ирина Новикова
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