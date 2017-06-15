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Политика
Путин: Крым воссоединился с РФ по желанию жителей полуострова
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Путин: Крым воссоединился с РФ по желанию жителей полуострова

4:34  15 Июня 2017
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Путин: Крым воссоединился с РФ по желанию жителей полуострова

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по желанию жителей полуострова.

В своем интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья часть которого показана на телеканале Showtime, российский лидер подчеркнул, что вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации, произошедшее весной 2014 года, стало результатом волеизъявления самих жителей Крыма.

Ирина Новикова
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