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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по желанию жителей полуострова.

В своем интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну, третья часть которого показана на телеканале Showtime, российский лидер подчеркнул, что вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации, произошедшее весной 2014 года, стало результатом волеизъявления самих жителей Крыма.