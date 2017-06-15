Путин: РФ в своих усилиях по Сирии будет действовать очень аккуратно

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Москва, 15 июня. Россия в своих усилиях по Сирии будет действовать очень аккуратно, чтобы каждый новый шаг закреплял достигнутое, а не разрушал.

Об этом Владимир Путин заявил в интервью Оливеру Стоуну в документальной ленте «Путин», показ которой проходит на американском кабельном телеканале Showtime в течение это недели.

Добавим, что российские зрители увидят документальную картину режиссера Оливера Стоуна о своем президенте уже на следующей неделе — в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.