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Весь мир
Путин вспомнил слова Шарона о том, что «никому на Ближнем Востоке нельзя доверять»
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Путин вспомнил слова Шарона о том, что «никому на Ближнем Востоке нельзя доверять»

4:46  15 Июня 2017  /обновлено: 4:50  15 Июня 2017
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Путин вспомнил слова Шарона о том, что «никому на Ближнем Востоке нельзя доверять»

Москва, 15 июня. Бывший премьер-министр Израиля Шарон говорил Путину о том, что «никому, никогда и ни в чем нельзя доверять» на Ближнем Востоке.

Воспоминаниями российский лидер поделился в третьей серии документальной ленты Оливера Стоуна, показ которой продолжается на телеканале Showtime. Ариэль Шарон дал совет Владимиру Путину во время визита президента РФ в Израиль.

«Шарон мне сказал тогда — господин президент, вы находитесь сейчас в регионе, где никому никогда и ни в чем нельзя доверять», — рассказал Путин, добавив, что на его взгляд,  «в этот регион придет успокоение, и люди найдут баланс».

Добавим, что в России документальный фильм Оливера Стоуна будет показан на Первом канале 19-22 июня.

#владимир путин
Константин Терехов
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