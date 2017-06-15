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Москва, 15 июля. Белый дом не сможет постоянно использовать Кремль для создания образа внешнего врага. Об этом в документальном фильме Оливера Стоуна заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что в Старом Свете сильно американское влиянием, и до сих пор есть парадигма противостояния другому доминанту в виде бывшего СССР. «Это перекладывается все на сегодняшнюю Россию, но рано или поздно это закончится», — считает Путин.