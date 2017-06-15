Путин: США не могут вечно использовать Россию для создания образа внешнего врага
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Москва, 15 июля. Белый дом не сможет постоянно использовать Кремль для создания образа внешнего врага. Об этом в документальном фильме Оливера Стоуна заявил Владимир Путин.
Президент России отметил, что в Старом Свете сильно американское влиянием, и до сих пор есть парадигма противостояния другому доминанту в виде бывшего СССР. «Это перекладывается все на сегодняшнюю Россию, но рано или поздно это закончится», — считает Путин.
«Это когда-то, рано или поздно, но все равно закончится, уверен, это произойдет. Но лучше, чтобы это произойдет спокойно, в нормальном диалоге», — резюмировал российский лидер.
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