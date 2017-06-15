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Весь мир
Путин заявил, что в случае угрозы Крым будет защищен всеми доступными средствами
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Путин заявил, что в случае угрозы Крым будет защищен всеми доступными средствами

4:29  15 Июня 2017  /обновлено: 4:32  15 Июня 2017
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Путин заявил, что в случае угрозы Крым будет защищен всем доступными средствами

Москва, 15 июня. Россия будет защищать Крым в случае угрозы, как любой другой свой регион, всеми доступными средствами.

Заявление об этом сделал Владимир Путин в эфире канала Showtime. Напомним, что на американском ТВ продолжается показ документальной ленты Оливера Стоуна о российском лидере. 

«Если мы видим угрозу для своей территории, а Крым и Севастополь — это территория России, мы будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — констатировал российский лидер.

Добавим, что жители России смогут посмотреть документальный фильм «Путин» в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.

#владимир путин
Константин Терехов
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