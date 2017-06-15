Владимир Путин заявил, что участники переворота на Украине могли убить Януковича

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Участники государственного переворота на Украине в феврале 2014 года были готовы убить Виктора Януковича.

Заявление Владимира Путина на тему прозвучало в очередной серии документального фильма режиссера Оливера Стоуна о российском президенте, показ которого идет на кабельном ТВ Showtime.

Путин заявил, что «в дни переворота вооруженные люди захватили резиденцию президента Украины, потом открывали огонь по кортежу Януковича, поэтому было понятно, что они были готовы идти до конца».

