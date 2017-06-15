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Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
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Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине

4:14  15 Июня 2017  /обновлено: 4:22  15 Июня 2017
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Путин: ЕС и США поддержали госпереворот на Украине

Москва, 15 июня. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз поддержали государственный переворот на Украине. Об этом Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в третьей серии документальной ленты «Путин», показ которой продолжается на канале Showtime.

По мнению российского лидера, в старом свете и за океаном не имели желания разобраться в подоплеке случившегося и поддержали государственный переворот в Киеве более трех лет назад

Добавим, что показ документального фильма «Путин» на российском ТВ состоится в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.
 

#владимир путин
Константин Терехов
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