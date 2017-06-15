Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине

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Москва, 15 июня. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз поддержали государственный переворот на Украине. Об этом Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну в третьей серии документальной ленты «Путин», показ которой продолжается на канале Showtime.

По мнению российского лидера, в старом свете и за океаном не имели желания разобраться в подоплеке случившегося и поддержали государственный переворот в Киеве более трех лет назад

Добавим, что показ документального фильма «Путин» на российском ТВ состоится в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.

