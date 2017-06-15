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Путин заявил, что Россия не откажется от поддержки США в Сирии
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Путин заявил, что Россия не откажется от поддержки США в Сирии

4:08  15 Июня 2017  /обновлено: 4:11  15 Июня 2017
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Путин заявил, что РФ не откажется от поддержки США в Сирии

Москва, 15 июня. Для разрешения кризиса в Сирии, России нужна поддержка  США, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

Об этом заявил Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого продолжается на американском телеканале Showtime.

«Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а, наоборот, в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам не просто добиваться какого-то консенсуса», — заявил российский президент.

Также Путин уточнил, что «Россия нужна поддержка Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии, Иордании, Египта».
 

#владимир путин
Константин Терехов
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