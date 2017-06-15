Путин: Сирийские власти допустили немало ошибок во внутренней политике

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Российское руководство прекрасно отдает себе отчет в том, что в ходе строительства отношений внутри Сирии сирийские власти допустили определенные ошибки. Об этом заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что и самим сегодняшним руководством в Сирии были допущены определенные ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны», — рассказал Путин, коснувшись истории того, как развивалась катастрофическая ситуация на территории Сирии.

Однако, по словам Путина, президент Сирии Башар Асад готов, как выяснилось в ходе диалога, признать совершенные ошибки и вести переговоры с оппозицией, работать совместно над новой конституцией и даже согласен на проведение досрочных президентских выборов.