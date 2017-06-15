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Путин рассказал, сколько осталось террористов ИГ
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Путин рассказал, сколько осталось террористов ИГ

4:09  15 Июня 2017
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Путин рассказал, сколько осталось террористов ИГ

Москва, 15 июня. В настоящее время численность террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* составляет около 80 тысяч человек. Такими сведениями поделился президент РФ Владимир Путин в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

«Примерное число террористов в рамках ИГИЛ* 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России», — рассказал Путин.

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин
Валентин Меликов
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